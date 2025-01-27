Tesla подала позов проти Євросоюзу через мита на електромобілі з Китаю

Компанія Tesla подає до суду на ЄС через тарифи, які той наклав на імпорт електромобілів з Китаю.

Про це пише Financial Times.

У понеділок суд ЄС опублікував на своєму сайті підтвердження позову, поданого дочірньою компанією Tesla в Шанхаї, не надавши додаткових деталей.

Американська компанія подала позов слідом за німецькою BMW та кількома китайськими автовиробниками.

У жовтні ЄС запровадив антисубсидійні тарифи в розмірі 7,8% на Tesla і до 35,3% на інші компанії. Це на додаток до 10-відсоткового стандартного імпортного тарифу.

Антисубсидійні тарифи ввели після розслідування ЄС, розпочатого 2023 року, щодо несправедливої підтримки Китаєм своєї електромобільної галузі. Брюссель виявив, що автовиробники отримували вигоду від пільгових кредитів, дешевих земельних угод і субсидій для постачальників, таких як виробники сталі.

Tesla отримала найнижчий тариф після того, як індивідуальна перевірка ЄС виявила, що компанія мала найменший обсяг підтримки від китайського уряду.