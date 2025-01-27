У Києві зафіксували перші температурні рекорди 2025 року: показники перевищили норму майже на 10 градусів

У Києві у неділю, 26 січня, зафіксували перші температурні рекорди цього року. Температура цього дня відповідала показникам 29 березня і була вищою за кліматичну норму на 9,7 °С.
Це зафіксувала метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
У Києві зафіксували два температурні рекорди. Максимальна температура повітря досягла 7,4 °С, що на 0,5 °С більше за найвищі показники для цього дня, які встановили у 2021 році.
А середньодобова температура повітря виявилась найвищою за весь час спостережень і сягнула 4,7 °С. Це більше за попередні рекорди 1902 і 1999 років на 1,4 °С.
- У Києві три роки поспіль не було кліматичної зими. Йдеться про 2022, 2023 та 2024 роки.
- У Києві 2024 рік став найтеплішим за час проведення спостережень. Середньорічна температура 2024 року становила +11,4 °С — це на 2,4 °С вище за кліматичну норму. Протягом року постійно фіксували температурні рекорди.
- У 2024 році через кліматичні зміни річна глобальна температура вперше перевищила міжнародно узгоджену цільову позначку в 1,5 °C. Середня температура торік була на 1,6 °C вищою.