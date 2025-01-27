У Києві зафіксували перші температурні рекорди 2025 року: показники перевищили норму майже на 10 градусів

У Києві у неділю, 26 січня, зафіксували перші температурні рекорди цього року. Температура цього дня відповідала показникам 29 березня і була вищою за кліматичну норму на 9,7 °С.

Це зафіксувала метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

У Києві зафіксували два температурні рекорди. Максимальна температура повітря досягла 7,4 °С, що на 0,5 °С більше за найвищі показники для цього дня, які встановили у 2021 році.

А середньодобова температура повітря виявилась найвищою за весь час спостережень і сягнула 4,7 °С. Це більше за попередні рекорди 1902 і 1999 років на 1,4 °С.