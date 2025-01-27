Вночі Росія атакувала Україну 104 дронами — ППО збила 57

Вночі 27 січня росіяни били по Україні 104 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також з мису Чауда у Криму.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряниз сил і Сил оборони.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 «шахедів» та дронів інших типів у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.

Ще 39 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені без негативних наслідків.

Ворожі дрони пошкодили інфраструктуру та житлові будинки у Дніпропетровській, Сумській, Івано-Франківській та Київській областях. Попередньо, без жертв, постраждалим надають допомогу.