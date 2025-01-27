Трамп відмовився від погроз митами, коли Колумбія погодилася прийняти депортованих

Сполучені Штати та Колумбія уникли торговельної війни — Богота погодилася прийняти своїх депортованих громадян, а президент США Дональд Трамп не вводитиме нові мита й санкції.

Про це передає The Washington Post.

Напередодні президент Колумбії Густаво Петро заявив, що він відмовив у посадці американським «військовим літакам», які перевозили колумбійських мігрантів, і змусив їх повернути назад. За його словами, депортація має проводитися з «гідністю і повагою» та цивільними літаками. У відповідь Трамп оголосив, що введе 25% мито на всі колумбійські товари, що надходять до Сполучених Штатів, і скасує візи колумбійських урядовців, їхніх союзників і прихильників.

Американські мита могли б стати великим ударом для колумбійської квіткової галузі, особливо перед сезоном Дня святого Валентина. А ще б у США зросли ціни на каву, враховуючи, що Колумбія є великим експортером і що підприємства зазвичай перекладають вартість тарифів на споживачів через підвищення цін.

Однак згодом Колумбія «погодилася з усіма умовами президента Трампа», включно з дозволом військовим літакам США відправляти колумбійців назад. Візи не видаватимуть, допоки перший літак з депортованими не приземлиться в Колумбії, а розпорядження про тарифи та санкції залишатимуться «в резерві», якщо Колумбія не виконає умов угоди.

Міністр закордонних справ Колумбії Луїс Гілберто Мурільо і посол Колумбії у США запланували низку зустрічей на високому рівні. За словами Мурільо, уряд Колумбії «продовжуватиме приймати депортованих колумбійців, гарантуючи їм гідні умови». Президент Колумбії Густаво Петро надав президентський літак, щоб полегшити повернення колумбійців додому.

Цей інцидент став найбільшою і найзначнішою за десятиліття дипломатичною кризою між Сполученими Штатами і Колумбією. Вашингтон і Богота протягом багатьох років використовують двосторонню угоду, що дозволяє регулярні депортаційні рейси, які дотепер вирушали до Колумбії принаймні двічі на тиждень без проблем. За дві доби до депортації США надсилали Колумбії маніфест з іменами депортованих, а Колумбія надавала дозвіл перед зльотом літаків.