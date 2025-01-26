Трамп передасть Ізраїлю авіабомби MK84, скасувавши заборону Байдена

Президент США Дональд Трамп наказав передати Ізраїлю авіабомби MK84, скасувавши заборону попереднього лідера Штатів Джо Байдена.

Про це повідомили Reuters і Axios.

Авіабомба MK84 важить приблизно 908 кг і може завдавати руйнівних ударів по будівлях, укріпленнях і військовій техніці.

Адміністрація Байдена відправила до Ізраїлю тисячі таких бомб після атаки пропалестинських бойовиків ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Але пізніше постачання призупинили через побоювання, що застосування MK84 призведе до більших жертв серед цивільного населення в секторі Гази. Це рішення спровокувало кризу у відносинах США та Ізраїлю. Американська єврейська громада, більшість якої підтримує Демократичну партію, гостро критикувала це рішення.

Але сьогодні Трамп скасував заборону Байдена, «тому що вони [ізраїльтяни] ці бомби купили».

«Ми сьогодні зняли заборону. І вони їх отримають. Вони заплатили за них і довго чекали на них», — сказав Трамп журналістам. Перед цим він написав у своїй соцмережі Truth Social: «Багато чого з того, що замовив і оплатив Ізраїль, але не відправив Байден, уже в дорозі!»

Ізраїльський посадовець у розмові з Axios сказав, що Пентагон повідомив Ізраїль про це рішення ще 24 січня. За джерелами, 1,8 тисячі авіабомб MK84 відправлять до країни найближчим часом.

І Трамп, і Байден — затяті прихильники Ізраїлю, незважаючи на критику Вашингтону з боку правозахисників через гуманітарну кризу в секторі Гази. США заявляють, що допомагають Ізраїлю захищатися від підтримуваних Іраном угруповань — ХАМАС у секторі Гази, «Хезболли» в Лівані та хуситів у Ємені.

Угода про припинення вогню в Газі

Увечері 15 січня Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

Спершу угода про припинення вогню мала набути чинності 19 січня, проте Ізраїль продовжував атакувати сектор Гази, бо ХАМАС вчасно не надав списку заручників, яких мали звільнити, і тим самим порушив умови угоди. Проте згодом ХАМАС все ж надав перелік заручників, яких звільнять, Ізраїль це підтвердив, й угода почала діяти.

Медіа пишуть, що на першому етапі ЦАХАЛ відійде в межах 700 м у секторі Гази, Ізраїль звільнить приблизно 2 000 палестинців, а ХАМАС — 33 ізраїльських полонених. Ізраїль дозволить пораненим у Газі пересуватися територією, щоб отримати медичну допомогу, і відкриє пункт пропуску «Рафах» з Єгиптом. Військові ЦАХАЛ почнуть відступати від Філадельфійського коридору.