ППО збила 50 російських дронів із 72. Деталі атаки

З вечора 25 січня і до ранку 26 січня Протиповітряна оборона України збила 50 російських дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Загалом російські війська атакували Україну 72 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Із них ППО збила 50 дронів, а ще девʼять були локаційно втрачені.

Безпілотники збивали в Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях. Ще один безпілотник досі в повітрі — бойова робота триває.