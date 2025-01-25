Маск виступив на передвиборчому зʼїзді партії «Альтернатива для Німеччини»

Мільярдер і власник соцмережі X Ілон Маск виступив по відеозвʼязку на зʼїзді ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН).

Про це повідомляє видання Die Welt і відповідне відео сам Маск перепостив на свій канал.

На початку виступу в Маска були проблеми зі звʼязком, і він сказав: «Ви мене чуєте? Якщо так, підніміть руку, або щось на кшталт того», після чого засміявся. Імовірно, так бізнесмен пожартував через критику за жест, схожий на нацистське вітання.

Маск під час свого виступу, заявив, що АдН — головна надія Німеччини. На його думку, «дуже важливо, щоб люди в Німеччині пишалися тим, що вони німці».

«Це нормально — пишатися тим, що ти німець. Це добре, що ви пишаєтеся німецькою культурою і німецькими цінностями, і не втрачаєте цього. Важливо не втратити [свою ідентичність] у мультикультуралізмі, який усе знищує», — сказав Маск.

Маск додав, що, на його думку, зараз у Німеччині «занадто фокусуються» на подіях минулого. Він також заявив, що лідерка АдН Аліса Вайдель була б дуже корисною для Німеччини як канцлерка.