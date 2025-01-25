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Фіцо заявив, що не піде у відставку, але не виключає дострокових виборів

Автор:
Оля Березюк
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Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо не планує йти у відставку на тлі масових протестів у країні.

Про це пише Dennik N.

«Уряд можна змінити лише за умови проведення виборів», — додав Фіцо.

Водночас він зазначив, що дострокові вибори не виключені. Він назвав їх технічним розвʼязанням проблем в коаліції, але не вважає це «хорошим політичним рішенням».

Тим часом коаліційні партії втратили більшість у словацькому парламенті, оскільки з фракції партії «Голос» виключили двох депутатів. Тепер владні рухи мають загалом 74 крісла, опозиція — 76.

Це може бути вагомим підсиленням напередодні голосування за довіру урядові Роберта Фіцо.

  • Усі словацькі опозиційні партії 14 січня обʼєдналися і сказали, що спробують відправити у відставку прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Вони вважають, що Фіцо відмовився від управління країною і натомість іде на поклон до диктаторів.
  • Роберт Фіцо зустрівся з Путіним у Москві 22 грудня 2024 року, щоб обговорити рішення Києва зупинити транзит газу РФ своєю територією з 1 січня. За даними Reuters, Путін пообіцяв Фіцо постачати газ до Словаччини альтернативним шляхом. Після візиту до Росії словацький премʼєр вирушив у відпустку до Вʼєтнаму. Медіа писали, що він відпочивав у люксовому готелі Capella Hanoi, доба проживання в якому коштує понад €6 тисяч.