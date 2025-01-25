Повітряні сили: За ніч ППО знищила 2 ракети і 46 дронів

У ніч на 25 січня сили протиповітряної оборони України знищили 2 керовані авіаракети Х-59/69 і 46 безпілотників. Ще 15 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росія атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору з акваторії Чорного моря, 61 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. ППО працювала в Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Збиті російські дрони пошкодили будівлі підприємств, установ, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт на Київщині, Черкащині та Хмельниччині.