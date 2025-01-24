Спецпредставник Трампа: У війні Україна втратила більше солдатів, ніж США у Вʼєтнамі й Кореї разом

Спецпосланець президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні Кіт Келлог заявив, що втрати України у повномасштабній війні проти Росії більші, ніж втрати США під час воєн у В’єтнамі та Кореї разом.

Про це Келлог сказав в ефірі телеканалу Fox News.

За його словами, у російсько-українській війні обидві сторони зазнали втрат у «сотні тисяч жертв». Він порівняв український окупований Маріуполь — місто на 500 тисяч людей, яке повністю зруйнували російські війська, з американським Денвером.

Під час Корейської війни у 1950—1953 роках США втратили близько 37 тисяч військових загиблими. У війні у Вʼєтнамі у 1965—1975 роках США втратили приблизно 58 тисяч солдатів загиблими.