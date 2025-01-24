У «Дії» зʼявляться нові послуги для ветеранів і родин загиблих

На держпорталі «Дія» зʼявляться нові електронні послуги для ветеранів і родин загиблих.

Про це повідомляє Мінветеранів.

Через портал «Дія» люди зможуть отримати статус інвалідності, що є наслідком війни, і статус члена сімʼї загиблих (померлих) військових. Відсьогодні Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації розпочали бета-тестування.

Нові послуги мають мінімізувати бюрократію. Ветерани та родини загиблих (померлих) військових зможуть у зручний спосіб подавати заяви, щоб отримати відповідний статус, а посадовці з питань ветеранської політики матимуть електронний кабінет, щоб опрацьовувати ці заявки.

У Мінветеранів наголосили, що цифровізація сервісів і безбар’єрність послуг для ветеранів та їхніх родин є пріоритетами для міністерства.