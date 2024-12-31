У «Дії» тепер можна анулювати бронювання працівників

На порталі «Дія» доступна нова послуга — анулювання бронювання для військовозобовʼязаних працівників.
Про це повідомили в пресслужбі.
Послуга доступна для керівників та уповноважених працівників компаній. Якщо компанія досягла ліміту заброньованих працівників, вона може розбронювати співробітника і дати відстрочку іншому в режимі онлайн.
Ось як це зробити:
- Авторизуватися на порталі з електронним підписом юридичної особи.
- Обрати послугу «Анулювання бронювання працівників».
- Подати заяву з даними про працівників на розбронювання.
- Перевірити заяву та підписати її електронним підписом.
- Очікувати на результат протягом доби — на електронній пошті та в особистому кабінеті.
Подати заяву про анулювання бронювання можна лише раз на 30 днів. Якщо ж компанія втратить статус критичного підприємства, то бронювання анулюється автоматично.
- В Україні автоматично продовжили строк бронювання від мобілізації на місяць тим, чиє бронювання було чинним станом на 19 грудня 2024 року. Це зробили через кібератаку на державні реєстри.