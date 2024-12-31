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У «Дії» тепер можна анулювати бронювання працівників

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

На порталі «Дія» доступна нова послуга — анулювання бронювання для військовозобовʼязаних працівників.

Про це повідомили в пресслужбі.

Послуга доступна для керівників та уповноважених працівників компаній. Якщо компанія досягла ліміту заброньованих працівників, вона може розбронювати співробітника і дати відстрочку іншому в режимі онлайн.

Ось як це зробити:

  • Авторизуватися на порталі з електронним підписом юридичної особи.
  • Обрати послугу «Анулювання бронювання працівників».
  • Подати заяву з даними про працівників на розбронювання.
  • Перевірити заяву та підписати її електронним підписом.
  • Очікувати на результат протягом доби — на електронній пошті та в особистому кабінеті.

Подати заяву про анулювання бронювання можна лише раз на 30 днів. Якщо ж компанія втратить статус критичного підприємства, то бронювання анулюється автоматично.

  • В Україні автоматично продовжили строк бронювання від мобілізації на місяць тим, чиє бронювання було чинним станом на 19 грудня 2024 року. Це зробили через кібератаку на державні реєстри.