У «Дії» тепер можна анулювати бронювання працівників

На порталі «Дія» доступна нова послуга — анулювання бронювання для військовозобовʼязаних працівників.

Про це повідомили в пресслужбі.

Послуга доступна для керівників та уповноважених працівників компаній. Якщо компанія досягла ліміту заброньованих працівників, вона може розбронювати співробітника і дати відстрочку іншому в режимі онлайн.

Ось як це зробити:

Авторизуватися на порталі з електронним підписом юридичної особи.

Обрати послугу «Анулювання бронювання працівників».

Подати заяву з даними про працівників на розбронювання.

Перевірити заяву та підписати її електронним підписом.

Очікувати на результат протягом доби — на електронній пошті та в особистому кабінеті.

Подати заяву про анулювання бронювання можна лише раз на 30 днів. Якщо ж компанія втратить статус критичного підприємства, то бронювання анулюється автоматично.