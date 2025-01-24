Bloomberg: ЄС домагається від США згоди на відправлення американських миротворців в Україну

Європейські союзники України згодні з ідеєю президента Володимира Зеленського про розміщення в Україні американських миротворців як гарантії безпеки і домагаються відповідних зобовʼязань від нової адміністрації Білого дому.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Європейські союзники Києва заявили, що США можуть підтримати цю ідею, попри початкову стриманість президента Дональда Трампа. Однак вони підкреслили, що ще занадто рано детально обговорювати, як виглядатимуть майбутні миротворчі сили в Україні.

Джерела агентства кажуть: якщо європейські союзники будуть змушені відправити війська самостійно, це може підірвати довіру до гарантій і створити розкол в НАТО, оскільки це означатиме фактичний кінець трансатлантичної співпраці в рамках Альянсу.

Скептицизм Трампа щодо підтримки України, можливо, помʼякшився. За словами західного дипломата, що спілкувався з адміністрацією президента з цього питання, його команда продемонструвала готовність США зосередитися на наданні гарантій безпеки Україні — за їхніми власними словами, це неминуче.

Однак в обмін на ці зобовʼязання Трамп може очікувати, що Європа візьме на себе більшу частку тягаря щодо забезпечення дотримання будь-якої потенційної угоди, пише Bloomberg.

Також команда Трампа дала зрозуміти, що нова адміністрація США не має наміру безпосередньо займатися відновленням України, каже ще один високопоставлений дипломат. Це завдання, ймовірно, доручать приватному сектору, проте обговорення ще тривають.