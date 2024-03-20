Голова МЗС: Президент Франції під відправленням військ НАТО в Україну мав на увазі навчання

Президент Франції Емманюель Макрон під відправленням військ НАТО в Україну мав на увазі навчання.
Про це в інтервʼю La Stampa розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«Коли Макрон заговорив про введення військ в Україну, європейські лідери запанікували. Макрон лише хотів сказати, що є можливість навчати українських військових безпосередньо в Україні, а не за її межами, як це відбувається зараз», — сказав Кулеба.
Він зауважив, що Україна ніколи не просила союзників відправляти війська.
- 26 лютого 2024 року близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку росії. Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у майбутньому не слід виключати відправку військ країн НАТО в Україну.
- Ця заява викликала жваві обговорення. Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що таке рішення не ухвалене, а в росії заявили, що такий крок буде оголошенням війни. Частина членів НАТО виступила з підтримкою Макрона. Фінляндія і країни Балтії закликали Захід не відкидати ідею розташування військ в Україні на випадок критичної ситуації.
- Після цього риторика Макрона щодо України почала посилюватись. Він закликав Європу готуватися до різних сценаріїв та заявив про відсутність лімітів у допомозі Україні з боку Парижу.
- Заяви Макрона лунають на тлі затримки військової допомоги Києву з боку США і нездатності інших союзників швидко вирішити питання боєприпасів для ЗСУ. Також Макрон користується нерішучістю німецького канцлера Олафа Шольца, зокрема його відмовою передавати Україні далекобійні авіаракети Taurus.