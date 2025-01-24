Вночі дрони атакували Київщину — є жертви й руйнування

В ніч проти 24 січня росіяни обстріляли Київську область дронами. Через падіння уламків спалахнули пожежі в будівлях, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє Київська ОВА та ДСНС України.

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У Фастові загорівся 10-поверховий житловий будинок, вогонь спричинив руйнування 6—7 поверхів. Співробітники ДСНС врятували травмованого мешканця з шостого поверху та заблоковану жінку на дев’ятому. Виявили тіло чоловіка 1988 року народження. З багатоповерхівки евакуювали 150 людей, у деяких гостра реакція на стрес, з ними працюють психологи.

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Уламки БпЛА знищили житловий будинок у Броварах. Пожежу вдалося загасити близько 4 години ранку. Загинув чоловік 1966 року народження, надзвичайники шукають його дружину 1965 року народження.