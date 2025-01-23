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Організатори оголосили всіх номінантів на премію «Оскар»

Автор:
Олександра Опанасенко
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Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила всіх номінантів 97-ї щорічної премії «Оскар».

За кількістю номінацій лідирує «Емілія Перес», яка претендує на 13 нагород. У «Wicked: Чародійки» і «Бруталіста» — по 10 номінацій, а в «Анори» — шість.

Фільм «Порцелянова війна» режисерів Брендана Беллома і Слави Леонтьєва номінували як найкращий документальний фільм. Це історія трьох українських митців порцелянової анімалістики, які працюють у Харкові на тлі війни.

Американську акторку Демі Мур уперше номінували на «Оскар» — у номінації «Найкраща жіноча роль» за фільм «Субстанція». У номінації «Найкраща чоловіча роль» представлений Тімоті Шаламе — за роль у фільмі «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець». У 2018 році його вже номінували на «Оскар» за роль у стрічці «Назви мене своїм імʼям».

Найкращий фільм

  • «Анора»;
  • «Бруталіст»;
  • «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»;
  • «Конклав»;
  • «Дюна: Частина друга»;
  • «Емілія Перес»;
  • «Я все ще тут»;
  • «Хлопчаки з Нікеля»
  • «Wicked: Чародійка».

Найкращий актор

  • Едріан Броуді, «Бруталіст»;
  • Тімоті Шаламе, «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»;
  • Колман Домінго, «Синг-синг»;
  • Рейф Файнс, «Конклав»;
  • Себастьян Стен, «Учень: Сходження Трампа».

Найкраща акторка

  • Синтія Еріво , «Wicked: Чародійка»;
  • Карла Гаскон, «Емілія Перес»;
  • Майкі Медісон, «Анора»;
  • Демі Мур, «Субстанція»;
  • Фернанда Торрес, «Я все ще тут».

Найкращий режисер

  • Шон Бейкер, «Анора»;
  • Брейді Корбет, «Бруталіст»;
  • Джеймс Менголд, «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»;
  • Жак Одіар, «Емілія Перес»;
  • Коралі Фаржа, «Субстанція».

Найкращий документальний фільм

  • «Порцелянова війна»;
  • «Щоденники чорної скриньки»;
  • Soundtrack to a Coup dʼEtat;
  • «Немає іншої землі»;
  • «Цукрова тростина».

Найкраща чоловіча роль другого плану

  • Юрій Борисов, «Анора»;
  • Кіран Калкін, «Справжній біль»;
  • Едвард Нортон, «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»;
  • Гай Пірс, «Бруталіст»;
  • Джеремі Стронг, «Учень. Історія Трампа».

Найкраща жіноча роль другого плану

  • Моніка Барбаро, «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»;
  • Аріана Гранде, «Wicked: Чародійка»;
  • Фелісіті Джонс, «Бруталіст»;
  • Ізабелла Росселліні, «Конклав»;
  • Зої Солдана, «Емілія Перес».

Номінантів на «Оскар» мали оголосити 17 січня, однак через пожежі в Каліфорнії голосування членів Кіноакадемії продовжили.

  • Урочиста церемонія нагородження «Оскар» відбудеться в ніч на 2 березня 2025 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі.