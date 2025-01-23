Організатори оголосили всіх номінантів на премію «Оскар»

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила всіх номінантів 97-ї щорічної премії «Оскар».
За кількістю номінацій лідирує «Емілія Перес», яка претендує на 13 нагород. У «Wicked: Чародійки» і «Бруталіста» — по 10 номінацій, а в «Анори» — шість.
Фільм «Порцелянова війна» режисерів Брендана Беллома і Слави Леонтьєва номінували як найкращий документальний фільм. Це історія трьох українських митців порцелянової анімалістики, які працюють у Харкові на тлі війни.
Американську акторку Демі Мур уперше номінували на «Оскар» — у номінації «Найкраща жіноча роль» за фільм «Субстанція». У номінації «Найкраща чоловіча роль» представлений Тімоті Шаламе — за роль у фільмі «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець». У 2018 році його вже номінували на «Оскар» за роль у стрічці «Назви мене своїм імʼям».
Найкращий фільм
- «Анора»;
- «Бруталіст»;
- «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»;
- «Конклав»;
- «Дюна: Частина друга»;
- «Емілія Перес»;
- «Я все ще тут»;
- «Хлопчаки з Нікеля»
- «Wicked: Чародійка».
Найкращий актор
- Едріан Броуді, «Бруталіст»;
- Тімоті Шаламе, «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»;
- Колман Домінго, «Синг-синг»;
- Рейф Файнс, «Конклав»;
- Себастьян Стен, «Учень: Сходження Трампа».
Найкраща акторка
- Синтія Еріво , «Wicked: Чародійка»;
- Карла Гаскон, «Емілія Перес»;
- Майкі Медісон, «Анора»;
- Демі Мур, «Субстанція»;
- Фернанда Торрес, «Я все ще тут».
Найкращий режисер
- Шон Бейкер, «Анора»;
- Брейді Корбет, «Бруталіст»;
- Джеймс Менголд, «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»;
- Жак Одіар, «Емілія Перес»;
- Коралі Фаржа, «Субстанція».
Найкращий документальний фільм
- «Порцелянова війна»;
- «Щоденники чорної скриньки»;
- Soundtrack to a Coup dʼEtat;
- «Немає іншої землі»;
- «Цукрова тростина».
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Юрій Борисов, «Анора»;
- Кіран Калкін, «Справжній біль»;
- Едвард Нортон, «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»;
- Гай Пірс, «Бруталіст»;
- Джеремі Стронг, «Учень. Історія Трампа».
Найкраща жіноча роль другого плану
- Моніка Барбаро, «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»;
- Аріана Гранде, «Wicked: Чародійка»;
- Фелісіті Джонс, «Бруталіст»;
- Ізабелла Росселліні, «Конклав»;
- Зої Солдана, «Емілія Перес».
Номінантів на «Оскар» мали оголосити 17 січня, однак через пожежі в Каліфорнії голосування членів Кіноакадемії продовжили.
- Урочиста церемонія нагородження «Оскар» відбудеться в ніч на 2 березня 2025 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі.