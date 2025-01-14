Оголошення номінантів на «Оскар» 2025 року вдруге перенесли через лісові пожежі в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США), які досі ширяться місцевістю.
Про це повідомляє CBS News.
Американська академія кіномистецтв продовжить період голосування за номінантів на премію «Оскар» до 18 січня, до 03:00 за київським часом. Номінантів оголосять віртуально 23 січня о 15:30 за київським часом. А обід номінантів на «Оскар», який запланували на 10 лютого, скасували.
Вручення науково-технічних нагород, яке мали провести 18 лютого, теж перенесуть, але дата наразі невідома.
«Ми всі спустошені впливом пожеж і глибокими втратами, яких зазнають так багато людей у нашій громаді. Академія завжди була обʼєднувальною силою в кіноіндустрії, і ми прагнемо стояти разом перед обличчям труднощів», — заявили генеральний директор Академії Білл Крамер і президент Джанет Янг.
Через пожежі в Каліфорнії оголошення номінантів також перенесли Гільдія письменників і Гільдія продюсерів
- В окрузі Лос-Анджелес із 7 січня вирують масштабні лісові пожежі, які забрали життя щонайменше 24 людей і знищили 12 тисяч будівель. Увечері 8 січня вогонь дістався Голлівудських пагорбів.
- Наразі AccuWeather оцінює збитки від пожеж, які тривають з вівторка, у $135—150 мільярдів. Наразі це найбільш руйнівні пожежі, які штат Каліфорнія бачив від 1932 року, коли їх почали фіксувати. Потенційно це найдорожче стихійне лихо в історії США.
- Спершу через надзвичайну ситуацію Американська академія кіномистецтв перенесла оголошення номінантів на премію «Оскар» з 17 на 19 січня, але пожежі досі повністю не ліквідували.