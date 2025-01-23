ППО збила 57 з 92 дронів, запущених по Україні

У ніч проти 23 січня росіяни атакували Україну 92 дронами Shahed і безпілотниками-імітаторами. Також чотири балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 запустили по Запоріжжю.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 57 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Ще 27 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Три БпЛА в повітрі — бойова робота триває.

Внаслідок удару балістичними ракетами по місту Запоріжжя є загиблий та поранені, зруйновано та пошкоджено підприємства, установи, багатоквартирні та приватні будинки. Також через падіння збитих ворожих БпЛА постраждала Харківщина.