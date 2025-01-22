Пожежа в готелі Туреччини: кількість загиблих зросла — є перші затримані

Через пожежу в турецькому готелі на гірськолижному курорті Карталкая в Болу загинули 79 людей. Правоохоронці затримали 11 фігурантів справи.

Про це заявив міністр юстиції Їлмаз Тунч.

Серед затриманих — заступник мера провінції Болу, керівник пожежної служби муніципалітету, власник і менеджер готелю.

Пожежа сталась у 12-поверховому готелі «Гранд Картал» на гірськолижному курорті Карталкая, де на момент інциденту жили 238 гостей. Загорання сталося в ресторані на першому поверсі близько 03:30 21 січня.

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Ті, хто вижив, казали, що не чули пожежної сигналізації — їм доводилося вибиратися з готелю задимленими коридорами в повній темряві. Деякі люди вистрибували з вікон.

Готель пообіцяв повну співпрацю зі слідством і заявив, що «глибоко засмучений втратами».

Тіла 45 загиблих вже передали їхнім родинам, а для ідентифікації інших проводять судово-медичні експертизи ДНК. Щонайменше 20 жертв пожежі — діти.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив середу, 22 січня, днем ​​національної жалоби після трагедії.