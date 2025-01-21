У Туреччині сталася пожежа в курортному готелі, загинули щонайменше 66 людей

У Туреччині в ніч проти 21 січня сталася пожежа в готелі на гірськолижному курорті Карталкая в Болу, загинули щонайменше 66 людей, відомо про 51 пораненого.

Про це повідомляє CNN Turk із посиланням на заяву очільника МВС Туреччини Алі Ерлікая.

Усього в момент пожежі в готелі жили 238 гостей. Пожежа почалася на четвертому поверсі, в ресторані 12-поверхового деревʼяного готелю близько 03:30 за місцевим часом, вогонь швидко поширився на верхні поверхи готелю. Пожежники прибули на місце приблизно через 40—45 хвилин. Щоб загасити пожежу, використали 156 транспортних засобів та 428 людей.

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Мешканців готелю евакуювали та розселили в чотири інших готелі. Зараз проводять адміністративне розслідування про причини пожежі. Міністр юстиції Йилмаз Тунч заявив, що вже призначили 6 прокурорів і сформували експертний комітет з 5 людей.