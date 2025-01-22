Правоохоронці провели понад 150 спецоперацій і затримань за три дні

Українські правоохоронці провели 157 спецоперацій за три дні, щоб протидіяти злочинам, що загрожують державній безпеці та територіальній цілісності України. Підозри отримали 222 фігуранти.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріалами слідства, повідомили про підозру:

19 ворожим агентам, які вели розвідувально-диверсійну діяльність на користь російських спецслужб;

39 фігурантам, причетним до злочинів у військовій сфері, зокрема до розкрадання грошей оборонного держбюджету;

63 фігурантам, серед яких співробітники Територіальних центрів комплектації, військово-лікарських комісій і колишніх МСЕК, а також медустанов, яких підозрюють в запровадженні «ухилянтських схем» і в організації незаконного перетину кордону;

сімом фігурантам, які шкодили державній безпеці в інформаційній сфері та кіберпросторі, серед них — антиукраїнські пропагандисти;

24 фігурантам, які шкодили економічним інтересам держави;

сімом фігурантам, причетним до незаконного обігу зброї та засобів військового ураження.

У межах 157 кримінальних проваджень правоохоронці провели 287 обшуків. Вдалося затримати 85 підозрюваних. Спецоперації провели з 18 до 20 січня.