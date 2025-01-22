Головного психіатра ЗСУ відправили під варту

Заступнику голови Центральної військово-лікарської комісії й головному психіатру ЗСУ обрали запобіжний захід — два місяці під вартою з альтернативою застави у 49 мільйонів гривень.

Про це повідомило «Суспільне» із зали суду.

Шевченківський районний суд Києва погодив клопотання прокурорів про те, щоб взяти Друзя під варту до 20 березня. Він буде під вартою в лікувальній установі, допоки його стан здоровʼя не покращиться.

Адвокати заявили про незаконне затримання підозрюваного, бо вчора його виписали з реанімації. Перед початком засідання адвокат Друзя казав, що підозрюваний «у вкрай тяжкому стані в кареті швидкої, під крапельницями».

Напередодні, 21 січня, Олега Друзя затримала Служба безпеки України й повідомила йому про підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Слідство встановило, що психіатр за час повномасштабної війни необґрунтовано збагатився на понад мільйон доларів. За два роки він купив приватний будинок і земельні ділянки на Київщині, дві квартири в Києві, одну в Одесі, а також чотири автомобілі BMW.