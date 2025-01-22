Генштаб: Росія втратила майже 2 тисячі військових за добу

Протягом минулої доби, 21 січня, РФ втратила ще 1 950 військовослужбовців убитими й пораненими та 60 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські бійці знищили 11 танків, 8 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, 141 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 155 одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни РФ втратила орієнтовно 823 980 своїх військових убитими й пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Водночас російська служба BBC спільно з «Медіазоною» наприкінці листопада 2024 року встановила імена 80 973 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня 2024 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 43 тисячі військових загинули та 370 тисяч були поранені.