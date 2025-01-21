Виробник танків Leopard створив спільне підприємство в Україні — допомагатиме з ремонтом техніки

Німецька KNDS Deutschland, яка виробляє танки Leopard 2, офіційно відкрила спільне підприємство з однією з оборонних компаній України.
Про це розповів міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
Новостворена компанія спеціалізуватиметься на обслуговуванні й ремонті військової техніки, поставленої німецькою компанією до Сил оборони України. Перші зразки цієї техніки з’явилися в Україні ще у 2022 році.
Українські фахівці пройшли навчання в Німеччині, на обʼєктах уже встановили перші системи.
«Це надзвичайно важливо для нашої обороноздатності, адже тепер техніку будуть ремонтувати швидше», — наголосив він.
- У жовтні 2024 року KNDS Deutschland створила філію в Україні під назвою «КНДС Україна». У компанії повідомляли, що окрім ремонту техніки, планують спільно з «Укроборонпромом» виробляти в Україні 155-мм артилерійські боєприпаси.