Україна розраховує отримати цьогоріч €30,6 мільярда підтримки від ЄС

Україна очікує, що у 2025 році Європейський Союз надасть їй €30,6 мільярда бюджетної підтримки.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У цю суму входять:

€18,1 мільярда — кошти, що є частиною ініціативи країн G7 ERA за рахунок доходів від заморожених активів РФ;

€12,5 мільярда — фінансова допомога в межах інструменту Ukraine Facility.

Залучені гроші спрямують на забезпечення потреб держбюджету у 2025 і 2026 роках.

Загалом ЄС — найбільший донор прямої бюджетної допомоги з лютого 2022 року. За цей період на фінансування пріоритетних видатків держбюджету залучили €45 мільярдів.

Міністр додав, що у 2024 році бюджетна допомога ЄС становить понад 40% від усіх зовнішніх надходжень України — €16,1 мільярда. Важливо, що ця допомога включає €3 мільярди у вигляді грантів, решта — пільгові кредити.