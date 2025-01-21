Трамп повернув Кубу до списку держав-спонсорів тероризму — її звідти виключили менше ніж тиждень тому

Президент США Дональд Трамп скасував рішення адміністрації Байдена про виключення Куби зі списку держав-спонсорів тероризму.

Про це пише The Wall Street Journal.

Відповідне рішення Байден ухвалив менше ніж тиждень тому — 15 січня. Воно було частиною угоди з Католицькою церквою, в результаті якої Гавана погодилася звільнити 553 політичних вʼязнів.

Президент Куби Мігель Діас-Канель розкритикував таке рішення Трампа, заявивши, що той «проявив зарозумілість і зневагу до правди».

За словами кубинського президента, заходи економічної блокади, яких вживає Трамп, лише збільшують міграційний потік з Куби до США.

Що передувало

США вперше внесли Кубу до списку держав-спонсорів тероризму в 1982 році, ще за президентства Рональда Рейгана. Основною причиною стало те, що Кубу звинуватили в тому, що вона підтримала терористичні групи в Латинській Америці, такі як ФАРК («Революційні збройні сили Колумбії»), і надала притулок громадянам, яких у США вважали терористами.

У 2015 році, за президентства Барака Обами, Кубу виключили з цього списку, щоб нормалізувати відносини між країнами. Обама ініціював діалог з кубинською владою, відновив дипломатичні відносини та помʼякшив деякі санкції.

У 2021 році, незадовго до завершення першого терміну президентства Дональда Трампа, Кубу знов внесли до списку держав-спонсорів тероризму. Причинами назвали те, що Куба підтримувала Венесуелу, надавала притулок політичним втікачам зі США та загальні звинувачення у дестабілізації регіону.

Джо Байден протягом свого президентського терміну санкції проти Куби суттєво не помʼякшував.