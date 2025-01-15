Чинний президент США Джо Байден виключить Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму — про це він вже оголосив Сенату країни.

Про це повідомив Білий дім у рамках угоди, яку уклали за сприяння Католицької церкви, щоб звільнити політичних вʼязнів на острові.

США також послаблять економічний тиск на Кубу, Байден скасує на шість місяців меморандум 2017 року, коли США посилили позицію щодо Куби. Тоді цей документ видав Дональд Трамп.

Документ скасували, щоб усунути так званий обмежений список, що регулював співпрацю між американськими компаніями й громадянами з кубинськими. Тепер ці відносини регулює лише законодавство США.

Ідучи на ці кроки, Байден врахував поради багатьох світових лідерів, зокрема з Латинської Америки.

«Ми робимо це на знак вдячності за зусилля Католицької церкви, спрямовані на те, щоб сприяти Кубі втілювати власні конструктивні заходи для відновлення свободи її громадян та забезпечення умов, які покращують життя кубинців», — йдеться в заяві Білого дому.

Там кажуть, що Католицька церква повідомила, що кубинський уряд незабаром почне звільняти значну кількість політичних вʼязнів. AP пише про те, що «десятки людей» звільнять до опівночі 20 січня — дня, коли закінчаться президентські повноваження Байдена і відбудеться інавгурація Дональда Трампа.

Міністерство закордонних справ Куби у вівторок заявило, що уряд повідомив Папу Франциска, що звільнить 553 людей, які були засуджені за різні злочини. Йшлося про те, що їх звільнятимуть поступово, бо влада аналізує юридичні та гуманітарні способи цього процесу. Очільник МЗС Куби сказав, що це не повʼязано з політичними рішеннями чинної президентської адміністрації, адже Трамп може їх скасувати.

Що передувало

США вперше внесли Кубу до списку держав-спонсорів тероризму в 1982 році, ще за президентства Рональда Рейгана. Основною причиною стало те, що Кубу звинуватили в тому, що вона підтримала терористичні групи в Латинській Америці, такі як ФАРК («Революційні збройні сили Колумбії»), і надала притулок громадянам, яких у США вважали терористами.

У 2015 році, за президентства Барака Обами, Кубу виключили з цього списку, щоб нормалізувати відносини між країнами. Обама ініціював діалог з кубинською владою, відновив дипломатичні відносини та помʼякшив деякі санкції.

У 2021 році, незадовго до завершення першого терміну президентства Дональда Трампа, Кубу знов внесли до списку держав-спонсорів тероризму. Причинами назвали те, що Куба підтримувала Венесуелу, надавала притулок політичним втікачам із США та загальні звинувачення у дестабілізації регіону.

Джо Байден протягом свого президентського терміну санкції проти Куби суттєво не помʼякшував.