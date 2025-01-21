В Україні заблокували проросійський ютуб-канал «Лана Тут»

У листопаді 2024 року «Бабель» написав про цей канал великий текст і всю зібрану інформацію передав ЦПД.

«Лана Тут» — ютуб-канал колишньої ведучої телеканалів Віктора Медведчука і Євгенія Мураєва Лани Шевчук. Вона регулярно запрошувала в ефір псевдоекспертів, які поширювали проросійські наративи. Наприклад, псевдополітолог Вадим Карасьов в ефірі розказав, що США «втягнули Україну у війну з РФ», щоб послабити Росію. Колишній політик Андрій Пальчевський переконував, що російські ракети не можуть зруйнувати електростанції, а корупціонери навмисно «вмикають і вимикають людям світло, коли їм зручно», щоб переконати міжнародних партнерів дати кошти «на ремонт».

За даними аналітичного сайту Social Blade, за останні 30 днів перегляди відео на каналі «Лана Тут» впали на 84%, приріст підписників — на 95,5%. За останній тиждень інтервʼю на каналі переглянули приблизно 2 тисячі разів, до блокування за аналогічний період вони набирали понад 500 тисяч.