Президент Панами зреагував на план Трампа взяти контроль над Панамським каналом

Президент Панами Хосе Рауль Муліно відкинув слова президента США Дональда Трампа про його план «повернути контроль над Панамським каналом», який він виголосив в інавгураційній промові.

Про це він написав у соцмережі X.

«Канал належить і продовжуватиме належати Панамі, а його адміністрація й надалі перебуватиме під панамським контролем», — наголосив він.

І додав, що спосіб прояснити ситуацію без підриву прав Панами — це діалог.

Президент США Трамп заявляв, що «забере Панамський канал назад», бо «Китай керує Панамським каналом, і ми не віддавали його Китаю. Ми віддали його Панамі».

Китай останніми роками багато інвестував у цей регіон, зокрема кредитував будівництво нової залізниці та нового мосту через Панамський канал. Китай навіть планував збудувати велике посольство на березі Панамського каналу, однак під тиском США панамська влада заблокувала цю ініціативу.