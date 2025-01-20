ABC News: Трамп зібрав рекордні $250 мільйонів на інавгурацію

Обраний президент США Дональд Трамп зібрав рекордні $250 мільйонів на свою інавгурацію.

Про це пише ABC News із посиланням на джерела, знайомі зі збором коштів.

Попередній рекорд — $107 мільйонів — республіканець встановив у свій перший термін.

У цю суму входять кошти офіційного інавгураційного комітету Трампа — Венса, а також інших великих фондів Трампа, які організували інавгураційні урочистості.

Найбільше — по мільйону доларів — на інавгурацію Трампа жертували компанії Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI та Uber. Для Meta, зокрема, це вперше, коли вона пожертвувала на інавгурацію президента, тоді як Apple, Amazon, Google та Microsoft робили свої внески й в минулі інавгурації.

Інавгураційний комітет Трампа також отримав великі пожертвування від криптовалютної індустрії, включно з $5 мільйонами від Ripple, $2 мільйонами від Robinhood і мільйоном від Coinbase. Інші великі корпорації, які традиційно жертвували кошти на інавгурацію президентів, зробили свої внески й цього разу, зокрема Bank of America та Boeing.

Повний обсяг пожертвувань інавгураційному комітету Трампа стане відомий лише через 90 днів після інавгурації, коли подадуть звіт до Федеральної виборчої комісії.