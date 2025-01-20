Поліція ідентифікувала псковських десантників, причетних до розстрілів у Бучі

Поліцейські ідентифікували усіх 12 російських військовослужбовців, які 5—9 березня 2022 року вбили 16 українських цивільних на перехресті Вокзальної та Яблунської вулиць у Бучі.

Про це повідомила Національна поліція України.

Через дії росіян загинули жінки, чоловіки та діти віком 14—69 років. Їх усіх розстріляли з автоматів і бойових машин, коли вони намагалися доїхати на роботу чи до родичів, евакуювати родину із зони бойових дій або просто знайти їжу.

Серед загиблих — жінка з червоним манікюром, чоловік на велосипеді та волонтерка в мікроавтобусі, фото яких після деокупації Бучі облетіли всі світові медіа.