Поліція ідентифікувала псковських десантників, причетних до розстрілів у Бучі

Поліцейські ідентифікували усіх 12 російських військовослужбовців, які 5—9 березня 2022 року вбили 16 українських цивільних на перехресті Вокзальної та Яблунської вулиць у Бучі.
Про це повідомила Національна поліція України.
Через дії росіян загинули жінки, чоловіки та діти віком 14—69 років. Їх усіх розстріляли з автоматів і бойових машин, коли вони намагалися доїхати на роботу чи до родичів, евакуювати родину із зони бойових дій або просто знайти їжу.
Серед загиблих — жінка з червоним манікюром, чоловік на велосипеді та волонтерка в мікроавтобусі, фото яких після деокупації Бучі облетіли всі світові медіа.
Поліція встановила, що до вбивств мирних українців причетні 12 десантників 234 десантно-штурмового полку зі Пскова. Їхній командир віддав наказ зайняти сектор на розі вулиць Вокзальної та Яблунської й вести вогонь на ураження по всіх, хто потрапляв у їхнє поле зору. Він особисто це контролював.
Поліцейські зібрали докази, які підтверджують, що командир десантників віддав їм наказ розстрілювати цивільних. Йому повідомили про підозру у відданні наказу, що порушує закони та звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством. Тепер йому загрожує довічне увʼязнення.
- Наступаючи на Київ на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році, російські війська намагалися контролювати Бучу, Ірпінь і Гостомель, щоб оточити та взяти в облогу Київ із заходу. ЗСУ відновили контроль над Бучею 31 березня 2022 року.
- Загалом під час окупації російські загарбники скоїли в Бучанському районі Київської області понад 9 тисяч воєнних злочинів і убили понад 1 700 цивільних.