На заступника очільника МОЗ готували замах — цьому завадили поліція та СБУ

Співробітники Служби безпеки України та Нацполіції запобігли убивству першого заступника міністра охорони здоров’я.

Про це повідомляє СБУ.

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Двох спільників спіймали на гарячому, коли вони намагалися передати гроші, купляючи вогнепальну зброю. За матеріалами справи, це мешканці Київщини. Вони кілька місяців стежили за першим заступником очільника МОЗ, вивчали його розпорядок дня та маршрути, якими він пересувається.

Ймовірно, йдеться про Сергія Дуброва, якого уряд призначив на посаду в березні 2023 року.

Щоб убити посадовця з пістолета, підозрювані тривалий час відвідували тир і практикували навички зі стрільби. Потім вони почали шукати продавця зброї на чорному ринку, але в момент передачі коштів за пістолет їх затримали правоохоронці.

Фігурантам повідомили про підозру в умисному вбивстві. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.