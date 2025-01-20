Генштаб: Росія втратила ще 1 690 військових і три засоби ППО за добу

Упродовж минулої доби, 19 січня, РФ втратила ще 1 690 військовослужбовців убитими й пораненими та три системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили десять танків, 42 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, три засоби ППО, 153 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 87 одиниць автомобільної техніки та шість одиниць спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни РФ втратила орієнтовно 820 430 своїх військових убитими й пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Водночас російська служба BBC спільно з «Медіазоною» наприкінці листопада 2024 року встановила імена 80 973 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня 2024 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 43 тисячі військових загинули та 370 тисяч були поранені.