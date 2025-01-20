Ізраїль звільнив майже сотню палестинців в межах угоди з ХАМАС

В ніч проти 20 січня Ізраїль відпустив 90 палестинських в’язнів, автобуси Червоного Хреста привезли їх у місто Рамалла на Західному березі Йордану.

Про це повідомляє Al Jazeera.

В’язнів з оваціями зустрічав багатотисячний натовп попри заборону Ізраїлю на святкування, а також родичі та друзі. Додому повернулися 69 жінок та 21 хлопця-підлітка, деякі з них 12-річні.

У місті Рамалла люди емоційно підіймали колишніх в’язнів на плечі, кричали й свистіли на їхню підтримку. Деякі учасники акції несли прапори ФАТХ, ХАМАС, Ісламського джихаду тощо.

За сім годин до цього в Секторі Гази звільнили трьох цивільних полонених — ізраїльських жінок віком від 20 до 30 років. Це перший обмін полоненими між ХАМАС та Ізраїлем з листопада 2023 року.

Зараз невідома точна кількість палестинців, які повернуться додому в межах угоди про припинення вогню. За різними оцінками, від 1 тисячі до 2 тисяч. Очікується, що на першому етапі ХАМАС поверне 33 ізраїльських полонених протягом 42 днів.

Угода про припинення вогню в Газі

Увечері 15 січня Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

Спершу угода про припинення вогню мала набути чинності 19 січня, проте Ізраїль продовжував атакувати Сектор Гази, бо ХАМАС вчасно не надав списку заручників, яких мали звільнити сьогодні, і тим самим порушував умови угоди.

Проте пізніше ХАМАС усе ж надав перелік трьох заручників, яких звільнять сьогодні, Ізраїль це підтвердив, і угода почала діяти о 11:15 за місцевим часом.

Медіа пишуть, що на першому етапі ЦАХАЛ відійде в межах 700 м у секторі Гази, Ізраїль звільнить приблизно 2 000 палестинців, а ХАМАС — 33 ізраїльських полонених. Ізраїль дозволить пораненим у Газі пересуватися територією, щоб отримати медичну допомогу, і відкриє пункт пропуску Рафах з Єгиптом. Військові ЦАХАЛ почнуть відступати від Філадельфійського коридору.