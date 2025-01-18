Удар росіян по Запоріжжю. З-під завалів дістали тіло загиблого (оновлено)

Через ранкову атаку російських військ по Запоріжжю загинула щонайменше одна людина.

Про це повідомили в МВС.

Тіло загиблого чоловіка дістали ввечері. Попередньо, під завалами перебуває ще одна людина.

Загалом відомо про 10 постраждалих через удар, з них двоє перебувають у лікарні: жінка в тяжкому стані, чоловік — у стані середньої тяжкості.

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Через атаку пошкоджені 15 багатоповерхівок. Також постраждав Андріївський кафедральний собор Української православної церкви Московського патріархату.

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Уламки пошкодили дах, купол, перекриття, вікна, а також навчальні кімнати при храмі. За словами настоятеля храму, під час вибуху в соборі було дві людини, вони не постраждали.