Під санкції США потрапили недобудовані російські танкери — таке вперше

Під санкціями США опинилися шість російських нафтових танкерів, які все ще будуються російською верф’ю «Звезда». Це вперше Вашингтон наклав обмеження на танкери до того, як вони вийшли на воду.

Про це передає Reuters.

Мінфін США запровадив новий пакет санкцій минулого тижня, під які потрапили 183 судна. Серед них недобудовані «Нурсултан Назарбаєв», «Олександр Беггров», «Олексій Боголюбов» і три безіменні — «Звезда 131080», «Звезда 131060» і «Звезда 131040».

Покупець «Олександра Беггрова» та «Олексія Боголюбова» — російський «Совкомфлот», а інших чотирьох — судноплавний підрозділ «Роснефти» — «Роснефтефлот». І «Совкомфлот», і «Роснефтефлот» уже підсанкційні.

Американські санкції спрямовані проти тіньового флоту Росії, який вона використовує, щоб обходити обмеження цін, запроваджене країнами G7 наприкінці 2022 року. Це обмеження забороняє західним компаніям страхувати й доставляти російську нафту, яка продається дорожче, ніж $60 за барель.

Дослідження Reuters, засноване на даних про судноплавство, свідчить, що Росія зіткнеться з нестачею суден для експорту нафти після санкцій, оскільки понад 60% із 183 нафтових танкерів, які цього разу потрапили під обмеження, зайшли в російські порти протягом останніх двох місяців.

Тіньовий флот Росії

На початку грудня 2022 року члени G7 («Групи семи»), а також Австралія та Європейський Союз ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. Із 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил. Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот.

У липні 2024 року премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер казав, що тіньовий флот Росії складається з майже 600 суден. Деякі з кораблів тіньового флоту виконують функцію російських станцій прослуховування, а інші — перевозять зброю до Росії. За допомогою тіньового флоту РФ транспортує приблизно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю. У 2023 році Росія заробила на експорті нафти $188 мільярдів.

У грудні українська розвідка зібрала досьє на 238 суден та 31 капітана, які належать до тіньового флоту, за допомогою якого Росія та Іран обходять нафтові санкції та доставляють підсанкційну нафту.