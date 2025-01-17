Будинок родини Маккалістерів із фільму «Сам удома» продали за $5,5 млн

Будинок родини Маккалістерів із фільму «Сам удома», який розташований в американському штаті Іллінойс, продали за $5,5 мільйона.

Про це свідчить оголошення на сайті з продажу житла.

Побудований у 1921 році триповерховий особняк площею 847 квадратних метрів включає п’ять спалень, шість ванних кімнат, тренажерний зал, спортивний майданчик, невеликий бар, кінотеатр і гараж на три машини.

Його фасад використовували, щоб зняти культовий фільм «Сам удома» в 1990 році. За словами економістів Федерального резервного банку Чикаго, у 1990-муі цей будинок був доступний лише 1% американських родин.

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Уперше власники будинку вирішили його продати у 2011 році, а вже за рік знайшли покупця, який заплатив за нього $1,5 мільйона — зараз він перепродав особняк значно дорожче.

«Розташований на мальовничій, обсадженій деревами вулиці в центрі східної Віннетки та елегантно розміщений за кованими воротами, особняк є втіленням класичної архітектури передмістя Чикаго. Сама резиденція є шедевром традиційного стилю з легким плавним планом поверху, наповненим теплом, характером і вишукано продуманими деталями», — йдеться в описі будинку.

Його спочатку виставили на продаж із цінником $5,25 мільйона, а новий власник запропонував більшу ціну.