Команда Трампа оприлюднила його «жорсткий» портрет перед інавгурацією

Офіційні портрети обраного президента США Дональда Трампа та його заступника Джей Ді Венса опублікували напередодні інавгурації 20 січня.

Про це повідомили на офіційному сайті Трампа.

Обраний лідер США та Венс на світлинах вдягнені в сині костюми та білі сорочки із синіми краватками, на лацкані Трампа видно значок американського прапора. Однак їхні вирази облич різні: новообраний президент нахилив голову вниз, підняв брову і стиснув губи. Венс, навпаки, посміхається у більш розслабленій позі.

Trump Vance Transition Team

Портрет Трампа порівнюють зі світлиною, зробленою у в’язниці округу Фултон у 2023 році, пише BBC. Тоді йому висунули звинувачення у спробі скасувати свою поразку на виборах 2020 року в штаті Джорджія — Трамп заперечував провину. Це зображення він використав для збору коштів на свою кампанію.

У пресрелізі портрети Трампа і Венса назвали «жорсткими». Вигляд майбутнього 47-го президента США сильно відрізняється від його портрета 2017 року, напередодні першої інавгурації, де він широко посміхається в камеру.

Library of Congress

«Трамп, ймовірно, приміряє зухвалий образ, перетворюючи юридичні негаразди на символ стійкості та сили. Різкий контраст із його попереднім, більш традиційним портретом може означати й зміну його публічної особистості, підкреслювати жорсткішу бойову позицію, коли він готується вступити на посаду вдруге», — каже професор політології з Університету Джорджа Вашингтона Квардрікос Дріскелл.

Офіційні портрети Трампа та його колишнього віцепрезидента Майка Пенса опублікували лише через дев’ять місяців після того, як вони склали присягу.