Експремʼєра Пакистану Імрана Хана та його дружину засудили в четвертій справі

Колишнього прем’єр-міністра Пакистану Імрана Хана засудили до 14 років вʼязниці, а його дружину Бушру Бібі — до семи років у справі про зловживання владою та корупцію.

Про це передає катарський телеканал Al Jazeera.

Також Імрана Хана оштрафували на мільйон пакистанських рупій ($3 500), а Бушру Бібі — на половину цієї суми. Це вже четверта велика справа, у якій експремʼєр отримав вирок.

Справа стосується того, що Хан і Бібі купили землю вартістю у мільярди рупій у пакистанського бізнесмена Маліка Ріаза, щоб створити некомерційний навчальний заклад для бідних Al-Qadir Trust.

Національне бюро звітності стверджувало, що Хан тоді був на посаді премʼєра і уклав угоду про купівлю quid pro quo (послуга за послугу) з Ріазом, яка дозволила відмити понад $239 мільйонів. Це нібито завдало значних збитків державній скарбниці.

Три попередні вироки, оголошені в січні 2024 року, були повʼязані з продажем державних подарунків, розголошенням державної таємниці та незаконним шлюбом, усі з яких були скасовані або призупинені.

Попри це Хан залишається за ґратами у в’язниці Адіала в Равалпінді. Проти нього порушили десятки справ. Імран Хан описує це як «полювання на відьом».