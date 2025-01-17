Мінʼюст назвав найпопулярніші та найрідкісніші імена народжених у 2024 році

Міністерство юстиції опублікувало перелік імен, якими найчастіше і найрідше називали дітей в Україні протягом 2024 року. За минулий рік народилися понад 176 тисяч немовлят.
Ось найпопулярніші жіночі й чоловічі імена, які обирали українці:
- жіночі — Анна, Софія, Марія, Катерина, Соломія, Поліна, Вікторія та Мілана;
- чоловічі — Артем, Максим, Богдан, Дмитро, Михайло, Андрій, Денис, Данило, Тимофій, Макар і Марк.
Водночас чимало батьків обирали для своїх дітей унікальні імена:
- жіночі — Барбі, Мерсі, Дзвінка, Янголя, Рута, Гориня, Жасмін, Роксолана, Василіса, Олімпіада, Луна, Квітка, Суламіта, Мальва та Дояна;
- чоловічі — Пантелеімон, Соломон, Тамерлан, Еней, Святогор, Арнольд, Єлисей, Добриня, Зореслав, Зоровавель, Яїр, Северин, Аскольд і Султан.
В Україні щороку скорочується кількість новонароджених. Наприклад, у 2023 році в Україні народилися понад 180 тисяч дітей — майже на третину менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Загалом скорочення народжуваності спостерігається в Україні з 2013 року.
- У 2024 році за перше півріччя смертність утричі перевищувала народжуваність.