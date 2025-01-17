Українські військові вразили радіолокаційну техніку росіян

Сили оборони 16 січня вивели з ладу ворожу радіолокаційну станцію 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Українські бійці успішно атакували позиції зенітного ракетного дивізіону 568 зенітного ракетного полку армії РФ на території Бєлгородської області. Станція ЗРК С-400 більше не працює, кажуть у Генштабі.

Також ракетники атакували радіолокаційну роту радіотехнічного батальйону 336 радіотехнічного полку росіян — пошкоджені техніка й обладнання.