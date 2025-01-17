Вночі ППО збила 33 ворожих дрони з 50

У ніч проти 17 січня росіяни атакували Україну 50 ударними БпЛА з п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Крім того, противник запустив дві балістичні ракети «Іскандер-М» з Ростовської області Росії. Напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи ПС та Сил оборони України.

Станом на 9 годину підтверджено знищення 33-х ударних безпілотників типу «Shahed» та дронів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Ворожі БпЛА влучили у підприємства на Одещині, уламки збитих цідей пошкодили будівлі на Харківщині, Черкащині та Київщині.

Ще 9 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків, один дрон вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії.