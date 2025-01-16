Сили оборони поцілили в нафтобазу у Воронезькій області РФ, там масштабна пожежа

Сили оборони України атакували нафтобазу «Ліскінська» у Воронезькій області РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Атаку провели в ніч проти 16 січня, щонайменше три дрони влучили в ціль. На обʼєкті виникла масштабна пожежа.

Відомо, що на нафтобазі зберігалося пальне, яке використовували, зокрема, для потреб окупаційної армії РФ.

Російські телеграм-канали раніше писали також про вибухи в Котовську Тамбовської області — у місті є пороховий завод, який розташований орієнтовно за 500 км від Харкова.

Міноборони РФ повідомляло, що ППО нібито збила 27 дронів. Стверджують, що 15 БпЛА знищили над територією Бєлгородської області, сім — над територією Воронезької області, три — над Тамбовською областю, два — над Курщиною.