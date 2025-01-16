Блогерку з Австралії звинуватили в отруєнні доньки — вона видавала її за хвору, щоб збирати донати

Австралійську інфлюенсерку звинувачують у тому, що вона труїла свою однорічну доньку, щоб збирати донати і нарощувати кількість підписників.
Про це передає BBC.
У соцмережах жінка зі штату Квінсленд стверджувала, що розповідає про боротьбу своєї дитини зі смертельною хворобою. Однак правоохоронці зʼясували, що матір вводила доньці заборонені для неї ліки, а потім знімала її на відео, мовляв, та переживає «великі страждання і біль».
Лікарі забили тривогу, коли дитину госпіталізували із серйозним захворюванням. Після місяців розслідування 34-річній жінці висунули звинувачення в тортурах, отруєнні, шахрайстві та створенні матеріалів з експлуатацією дітей.
Детективи довели, що жінка докладала чимало зусиль, щоб отримати недозволені ліки, які вона давала дитині, і приховати свої дії. Залишки ліків вона віддавала іншій людині в їхньому домі.
Поліція почала розслідування в жовтні 2024 року, коли дитину доставили в лікарню із «сильними емоційними і фізичними стражданнями та травмами».
Жінка зібрала $37 300 через донати на GoFundMe. Зараз платформа намагається повернути гроші. Жінку судитимуть у суді Брісбена.
- У США ведучу ютуб-каналу про виховання дітей засудили за жорстоке поводження з власними дітьми. Жінку заарештували після того, як її зголоднілий 12-річний син побіг до сусідів з проханням їжі та води, у дитини були рани від звʼязування мотузкою.