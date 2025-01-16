В Україні створять фонд публічних інвестицій. Як він працює

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 12245 про зміни в Бюджетний кодекс щодо інвестиційних проєктів. Це вимога Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За проголосували 239 парламентарів.

Законопроєкт передбачає, що створять загальний фонд публічних інвестицій, кошти якого розподілятиме «Стратегічна інвестиційна рада в Уряді».

Тобто всі видатки, наприклад, дорожнього фонду, фонду поводження з радіоактивними відходами, фонду розвитку водного господарства, фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації, фонду внутрішніх водних шляхів та інших подібних і ще багато субвенції входитимуть до новоствореного єдиного фонду, а потім їх розподілятиме уряд.

При голосування Рада ухвалила кілька правок до законопроєкту. Зокрема, відновлять штрафи недобросовісним постачальникам за затримку поставок зброї на фронт.

Розширять коло субʼєктів, які можуть претендувати на молодіжні гранти. Що більша конкуренція, то кращі проєкти, каже голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Парламентарі також зняли питання погашення боргів місцевих бюджетів 2008—2009 років перед державним бюджетом.

Очільниця бюджетного комітету Роксолана Підласа розповіла про переваги нововведень законопроєкту.

За її словами, кошти концентруватимуться на найбільш важливих проєктах, а не розпорошуватимуться по сотнях обʼєктів у десятків розпорядників. Самі проєкти відбиратимуть за єдиними правилами й критеріями — це не будуть окремі процедури для кожного фонду чи субвенції.

Щоб витратити гроші на обʼєкти, буде потрібно, щоб їх оцінили та визначили, чи потрібно їх реалізовувати. За словами Підласої, це усуне персональний політичний вплив на розподіл коштів.

Цей законопроєкт також гарантуватиме наявність єдиного портфелю інвестиційних проєктів, які можна пропонувати до фінансування міжнародним донорам.

А онлайн можна буде відслідковувати всі рішення і досягнуті результати.