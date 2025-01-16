Рідні загиблих через війну зможуть подати заяву про компенсацію до Реєстру збитків

Від 16 січня 2024 року ті, хто втратив своїх рідних через повномасштабну війну Росії проти України, можуть подати заяву до Реєстру збитків, завданих російським вторгненням (RD4U), про компенсацію душевних страждань, яких завдала смерть близького родича.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Таку заяву зможуть подавати батьки, подружжя або цивільні партнери, а також діти загиблих. Інші родичі теж можуть подати заяву, якщо вони зможуть підтвердити існування тісних родинних стосунків чи залежності.

Подати заяву можна через портал «Дія» в розділі «Репарації: міжнародний Реєстр збитків» — для цього потрібно обрати категорію A2.1 «Смерть близького члена сімʼї». Усі необхідні форми, правила та інструкції там вже є.

Заявники повинні надати інформацію про себе, померлого члена сім’ї та взаємостосунки з ним, а також причину загибелі. Значний обсяг інформації та доказів автоматично візьмуть з різних існуючих українських реєстрів.

Водночас докази матеріальних збитків, які спричинила смерть близького члена сім’ї, як-от втрата доходу або підтримки, не потрібні.

Цю категорію ввели до реєстру пізніше через масштабну кібератаку на держреєстри у грудні минулого року.

Реєстр планує відновити подачу заяв за категорією А3.1 — пошкодження або знищення житлового нерухомого майна, щойно відповідні державні реєстри відновлять свою роботу повністю. Також готують інші категорії заяв, де можна буде відшкодувати кошти.