Канада готується у відповідь ввести мита на товари зі США на суму $105 мільярдів, якщо Трамп зробить це першим

Канада розробила список товарів із США на суму $105 мільярдів, на які накладе мита, якщо новообраний президент США Дональд Трамп дотримається передвиборчої обіцянки та введе 25% мита на канадські товари.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Які саме товари Канада внесла до початкового списку, невідомо. Але залежно від дій США його можуть розширити.

Мита можуть ввести на ширший перелік американських товарів, ніж було під час торговельних суперечок у 2018 році, коли Трамп вперше був президентом США. Тоді подібний список Канади містив американських товарів на 16,6 мільярда канадських доларів. США тоді ввели мито на канадську сталь і алюміній, а Канада відповіла тарифами на різні американські товари, зокрема на віскі та пральні машини.

Премʼєри 12 з 13 провінцій погодилися працювати разом над спільною відповіддю на можливі мита. Водночас прем’єр Альберти Даніель Сміт не погодився з ідеєю, щоб оподаткувати чи скоротити енергетичний експорт до США. Саме цей регіон забезпечує понад половину імпорту сирої нафти США.

Премʼєр Онтаріо Даг Форд, який очолює провінцію, що є центром автомобільної промисловості Канади, закликав до політичної єдності перед загрозами Трампа.

Канадський премʼєр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Канада та США мають можливості будувати партнерство в галузі енергетики, бо Канада має критичні корисні копалини, які потрібні для трансформації економіки США.

«Якщо вони не отримають їх з Канади, вони отримають їх з Китаю», — сказав Трюдо.

Що передувало

Обраний президент США Дональд Трамп обіцяє ввести мита на товари з Китаю, Мексики та Канади у перший день своїх повноважень.

Bloomberg писав, що влада Канади розглядає різні варіанти, як реагувати країні, якщо Трамп дотримається цієї обіцянки.

Серед канадських посадовців також поширюють список, де є майже кожен американський продукт, який експортує Канада зі США. Але його не оприлюднять, допоки не стануть зрозумілі точні наміри Трампа.

Канада хоче діяти за принципом «долар за долар». Але один із чиновників, з яким поспілкувався Bloomberg, каже, що в гіршому випадку, якщо Трамп введе мито на весь канадський експорт до США, така схема не працюватиме. Уряд канадського премʼєр-міністра Джастіна Трюдо вивчає всі варіанти, щоб зробити «боляче» американським експортерам, пише Bloomberg. Один з них — ввести мита на стратегічні товари США, зокрема нафту, уран та калій. Водночас Канада сподівається взагалі уникнути торговельної війни зі США.



За розрахунками економістів Банку Нової Шотландії, якщо США введуть 25%, то валовий внутрішній продукт Канади впаде на 3,8%. А якщо Канада вибере «повну відплату», тобто введе податки на всі товари США, то ці витрати протягом кількох років сягнуть 5,6%.

Канадські чиновники очікують, що навіть якщо Трамп не стане на шлях введення всіх тарифів, він усе одно спробує якимось чином обмежити канадський експорт. Зокрема, розглядають «сценарій» 2018 року.