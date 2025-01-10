Bloomberg: Канада може ввести податки на всі американські товари, якщо США зроблять це першими

Канада розробляє плани, щоб ввести тарифи на американську продукцію, якщо новообраний президент США Дональд Трамп виконає свою обіцянку і введе 25% мита на канадські товари.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані в цьому питанні.

За словами урядовців, мита можуть ввести на ширший перелік американських товарів, ніж під час торговельних суперечок у 2018 році, коли Трамп вперше був президентом США.

Тоді Канада ввела мита на американський бурбон, який виготовляли в штаті Кентуккі. Торгова суперечка закінчилася після того, як США, Мексика та Канада домовилися переглянути регіональну торговельну угоду.

Цього разу Канада хоче підвищити мито, зокрема, на апельсиновий сік з Флориди. Серед канадських посадовців також поширюють список, де є майже кожен американський продукт, який експортує Канада зі США. Але його не оприлюднять, допоки не стануть зрозумілі точні наміри Трампа.

Канада хоче діяти за принципом «долар за долар». Але один із чиновників, з яким поспілкувався Bloomberg, каже, що в гіршому випадку, якщо Трамп введе мито на весь канадський експорт до США, така схема не працюватиме. Уряд канадського премʼєр-міністра Джастіна Трюдо вивчає всі варіанти, щоб зробити боляче американським експортерам, пише Bloomberg. Один з них — ввести мита на стратегічні товари США, зокрема нафту, уран та калій. Водночас Канада сподівається взагалі уникнути торговельної війни зі США.

За розрахунками економістів Банку Нової Шотландії, якщо США введе 25%, валовий внутрішній продукт Канади впаде на 3,8%. А якщо Канада вибере «повну відплату», тобто введе податки на всі товари США, то ці витрати протягом кількох років сягнуть 5,6%.

Канадські чиновники очікують, що навіть якщо Трамп не стане на шлях введення всіх тарифів, він все одно спробує якимось чином обмежити канадський експорт. Зокрема, розглядають «сценарій» 2018 року.

Канада є найбільшим у світі національним імпортером американських товарів. За 11 місяців минулого року країна імпортувала зі США товарів на $320 мільярдів — у той час, коли ЄС за той же період купив американських товарів на $341 мільярд.

Обраний президент США Дональд Трамп обіцяє ввести мита на товари з Китаю, Мексики та Канади у перший день своїх повноважень.

Під час першого президентського терміну Трампа між Китаєм і США тривала так звана торговельна війна. Після приходу Трампа в Білий дім країни підвищували тарифи на імпорт товарів одна одної. Трамп звинувачував Китай у «нечесних торгових практиках» і запроваджував загороджувальні барʼєри для іноземних товарів, оскільки вважає, що це допоможе американським виробникам.



