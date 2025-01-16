ППО збила 34 з 55 дронів, які РФ запустила вночі по Україні

У ніч проти 16 січня росіяни атакували Україну 55 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 34 дронів Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Кілька БпЛА влучили у фермерське господарство на Чернігівщині. Також, внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників, пошкоджено приватні будинки на Харківщині та Полтавщині.

Ще 18 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).