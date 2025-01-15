На 101 році життя померла звʼязкова Української Повстанської Армії Ангелина Паламар — вона була розвідницею періоду визвольних змагань українського народу у ХХ столітті.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

У свої 15 років Паламар приєдналася до УПА і стала звʼязковою на псевдо «Орися» — перед цим чекісти вбили її батька і брата на подвірʼї їхнього будинку.

Через два роки її викрила одна з селянок, і тоді Паламар схопили. Вона півтора десятка років провела в таборах каральної радянської системи.

Минулого року Ангелину Паламар, з нагоди її 100-річчя, нагородили символічною медаллю «Україна — понад усе!».

Ангелина Паламар жила в селі Шешори на Івано-Франківщині.